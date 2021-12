Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Manchester United prépare un très gros coup à 70M€ !

Publié le 26 décembre 2021 à 11h10 par B.C.

Nommé à la tête de Manchester United jusqu’à la fin de la saison et futur dirigeant du club anglais, Ralf Rangnick souhaiterait voir débarquer Florian Wirtz chez les Red Devils.