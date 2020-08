Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Une piste XXL se confirme pour Lacazette !

Publié le 15 août 2020 à 10h40 par T.M.

Après 2 ans du côté d’Arsenal, Alexandre Lacazette pourrait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Et cela pourrait possiblement être du côté de la Juventus.

Avec l’élimination en Ligue des Champions, la Juventus s’apprête à faire un grand ménage au sein de son effectif et opérer un certain renouvellement pour mettre Andrea Pirlo dans les meilleures conditions. Pour cela, un nouveau buteur pourrait être recruté afin de venir épauler Cristiano Ronaldo. Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, ce renfort offensif pourrait se nommer Alexandre Lacazette, actuel attaquant d’Arsenal. Une information qui vient confirmer celle du 10 Sport qui vous révélait le 17 juillet dernier le début des discussions entre la Juventus et le clan Lacazette.