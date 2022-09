Foot - Mercato

Real Madrid : Une colère provoquée par le transfert de Tchouaméni ?

Publié le 20 septembre 2022 à 13h10 par Hugo Chirossel

L’été dernier, le Real Madrid a mis la main à la poche pour s’attacher les services d’Aurélien Tchouameni. Les Madrilènes ont dépensé environ 100M€ pour l’arracher à l’AS Monaco, mais ils n’étaient pas les seuls sur ce dossier. Chelsea aurait également pensé à lui, mais Thomas Tuchel n’a pas souhaité faire d’offre pour l’international français, ce qui provoque aujourd’hui la colère de Todd Boehly.

Aurélien Tchouameni impressionne déjà au Real Madrid. Recruté l’été dernier en provenance de l’AS Monaco pour 100M€, l’international français a vu son intégration dans le onze de Carlo Ancelotti s’accélérer subitement après le départ de Casimero à Manchester United.

Des performances qui impressionnent

Désormais titulaire dans l’entrejeu des Merengue aux côtés de Luka Modric et Toni Kroos, Aurélien Tchouameni a mis tout le monde d’accord. Il a notamment été auteur d’une passe décisive magnifique pour Rodrygo dimanche dernier, lors de la victoire des siens dans le derby face à l’Atlético de Madrid (1-2).

Les regrets de Todd Boehly