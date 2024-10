Mercato : Après la vente, l’ASSE a trouvé sa première star ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande difficulté depuis le début de la saison, l'ASSE s'est offerte en battant l'AJ Auxerre juste avant la fenêtre internationale. Les Verts peuvent dire merci à leur recrue Zuriko Davitashvili, auteur d'un triplé. L'international géorgien a enfin lancé son aventure dans le Forez. Pour son ancien partenaire, Clément Michelin, il présente toutes les qualités pour s'imposer.

Depuis la vente de l’ASSE, les bonnes nouvelles se faisaient rares à Saint-Etienne. Mais les joueurs stéphanois ont retrouvé le sourire grâce à leur victoire sur l’AJ Auxerre (3-1). Une belle revanche puisque l’AJA avait poussé les Verts en Ligue 2 lors d’une sombre soirée de barrage. Cette fois, tout est bien qui finit bien pour le club d’Olivier Dall’Oglio, qui s’en est remis à Zuriko Davitashvili, son nouvel attaquant.

L'ASSE a trouvé son buteur ?

Arrivé en provenance des Girondins de Bordeaux, l’international géorgien a claqué un triplé, ce qui ne surprend pas outre mesure Clément Michelin. « C’est le mec qui arrive à s’imposer sur le terrain sans parler à l’extérieur. Je pense qu’il a eu peut-être un petit peu de mal au début à s’ouvrir. La langue, ce n’est pas évident. Heureusement, il y avait 2-3 joueurs avec qui il pouvait plus parler. Il était très agréable à vivre tous les jours dans le vestiaire. Il ne posera aucun problème. Il a sa petite vie de famille à côté. C’est une belle personne, discrète, qui travaille dans son coin » a-t-il déclaré.

Encore certains points à améliorer

Selon l’ancien international espoirs, Davitashvili a encore une marge de progression importante. «J’ai cette image de lui arrivant tous les matins avant et bosser de son côté. Je travaillais beaucoup les coups de pied arrêtés avec Pedro Diaz. Et lui, il aimait bien arriver, en tirer un, mettre pleine lucarne et partir. C’était son truc (sourire). Il a un gros potentiel, il comprend le foot, il est intelligent, il a de grosses capacités athlétiques. Comment il élimine les joueurs, c’est ce qui m’a le plus impressionné chez lui. Il élimine qui il veut, quand il veut. Pour moi, ce qui manque à Zuriko, c’est de lâcher le ballon au bon moment» a confié Michelin à 90 Football.