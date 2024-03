Mercato : Annoncé à l’OM, il déballe tout sur son transfert

Hugo Chirossel

Cet hiver, l’OM s’est attaché les services de deux latéraux gauche, Ulisses Garcia et Quentin Merlin, mais d’autres joueurs étaient annoncés dans le viseur de Marseille. Cela aurait notamment été le cas de Ian Maatsen. Prêté au Borussia Dortmund par Chelsea, le Néerlandais de 22 ans a expliqué les raisons de ce choix.

Le dossier du latéral gauche a animé une bonne partie du mercato hivernal de l’OM. À la recherche d’une doublure, les dirigeants marseillais ont finalement décidé de laisser filer Renan Lodi à Al-Hilal. Ce sont donc deux nouveaux joueurs qui sont arrivés à ce poste. D’abord Ulisses Garcia (Young Boys de Berne), puis Quentin Merlin (FC Nantes).

« Ils me voulaient vraiment »

L’OM se serait tout de même intéressé à d’autres joueurs et cela aurait notamment été le cas de Ian Maatsen, qui a finalement été prêté au Borussia Dortmund par Chelsea. « L'entraîneur et le conseil d'administration m'ont donné beaucoup de confiance parce qu'ils me voulaient vraiment. Ils m'ont fait confiance et je leur ai fait confiance. Je pense que c'est la raison pour laquelle tout s'est si bien passé », a expliqué le latéral gauche de 22 ans dans un entretien accordé au Guardian .

« C'était un grand club où les jeunes joueurs peuvent se développer »