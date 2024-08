Mercato : Accord total, il va signer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato du PSG a clairement pris une nouvelle ampleur ces derniers jours. En effet, alors que les Parisiens ont officialisé coup sur coup les signatures de Joao Neves et Willian Pacho, c'est désormais Désiré Doué qui va s'engager avec le club de la capitale. Après que le jeune français a annoncé son choix en coulisses, le PSG et le Stade Rennais un trouvé un accord pour boucler ce transfert.

Après un début de mercato très discret, puisque Matvey Safonov a été pendant de longues semaines la seule recrue estivale du PSG, tout s'accélère à Paris qui a officialisé deux transferts en seulement quelques jours. En effet, il y a d'abord eu Joao Neves qui s'est engagé pour environ 70M€, bonus compris, en provenance de Benfica, puis Willian Pacho qui arrive lui de l'Eintracht Francfort pour 40M€, sans bonus, comme révélé par le10sport.com. Et le PSG est sur le point d'officialiser une quatrième recrue preuve que le mercato parisien a clairement accéléré.

Accord total pour le transfert de Désiré Doué

En effet, selon les informations de RMC Sport, rapidement confirmée par Fabrizio Romano, le PSG et le Stade Rennais ont trouvé un accord total pour le transfert de Désiré Doué qui était dans l'air depuis quelques jours désormais. Le récent vice-champion olympique avec les Bleus de Thierry Henry, est attendu à Paris pour y passer sa visite médicale et s'engager pour cinq saisons avec le PSG.

Une rude bataille avec le Bayern Munich

Afin de parvenir à cet accord avec le Stade Rennais, le PSG a du convaincre Désiré Doué de signer, ce qui n'était pas gagné puisque le jeune français était également convoité par le Bayern Munich qui en a longtemps fait sa priorité. Mais le forcing de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et de Luis Enrique, qui apprécie grandement le profil de Désiré Doué, ont finalement fait pencher la balance en faveur du PSG qui va rafler la mise dans ce dossier et ainsi boucler son quatrième transfert de l'été. Et probablement pas le dernier.