Mercato : À peine arrivé, l’OM veut s’en débarrasser !

L’arrivée de Roberto De Zerbi a rebattu les cartes pour plusieurs joueurs considérés jusque-là comme des cadres, mais également pour d’autres qui viennent à peine d’arriver à l’OM. C’est le cas d’Ulisses garcia, recruté seulement l’hiver dernier en provenance des Young Boys de Berne, et dont le club veut déjà se séparer.

Après avoir vendu Vitinha (24 ans), Iliman Ndiaye (24 ans) et Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans), l’OM veut continuer son opération dégraissage. En ce sens, Jonathan Clauss (31 ans) et Ismaïla Sarr (26 ans) pourraient être les prochains à s’en aller, eux qui sont annoncés proches de l’OGC Nice et de Crystal Palace.

L’OM veut se séparer de Gigot, Mbemba et Veretout

Depuis qu’ils ont repris l’entraînement, plusieurs joueurs ont été informés par Roberto De Zerbi et les dirigeants de l’OM qu’ils n’entraient pas dans leurs plans. C’est le cas de Samuel Gigot (30 ans), Chancel Mbemba (29 ans) et Jordan Veretout (31 ans), mais également d’Ulisses Garcia (28 ans).

Garcia déjà poussé au départ

Cela fait seulement six mois que l’international suisse (7 sélections) est arrivé en provenance des Young Boys de Berne, dans le cadre d’un transfert estimé à 3M€. D’après les informations de L’Équipe, l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, a annoncé dès la reprise à Ulisses Garcia qu’il devait se trouver une porte de sortie.