Mercato : L'OM a bouclé son prochain transfert !

Amadou Diawara

En fin de de contrat le 30 juin 2025, Jonathan Clauss ne sera plus un joueur de l'OM la saison prochaine. En effet, le latéral droit de 31 ans est sur le point de s'engager en faveur de l'OGC Nice. Grâce à cette opération, la direction marseillaise va encaisser un chèque d'environ 4M€, plus bonus.

Etincelant sous les couleurs du RC Lens, Jonathan Clauss a tapé dans l'œil de Pablo Longoria. A tel point que le président de l'OM a déboursé environ 7,5M€ pour boucler son transfert, et ce, lors de l'été 2022.

Clauss va signer à l'OGC Nice

Après deux saisons de bons et loyaux services à l'OM, Jonathan Clauss serait sur le départ. En fin de contrat le 30 juin 2025, le latéral droit de 31 ans devrait porter les couleurs de l'OGC Nice la saison prochaine.

Un transfert à 4M€, plus bonus

Selon les informations de L'Equipe, Jonathan Clauss ne va plus jouer avec l'OM. A en croire le média français, l'international français est destiné à rejoindre l'OGC Nice lors de ce mercato estival. Grâce à ce transfert, l'OM devrait empocher un chèque d'environ 4M€, plus bonus. Une indemnité qui correspond au prix du marché pour un trentenaire disposant d'un salaire important. Malgré les tensions avec l'OM il y a quelques mois, Jonathan Clauss devrait partir dans un climat plus apaisé.