Mbappé, Veiga, OM... Toutes les infos mercato du 11 juillet

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Riolo annonce que Mbappé va rester au PSG

Au micro de l' After Foot , Daniel Riolo s'est prononcé sur le feuilleton Mbappé et le journaliste a d'abord annonce que l'attaquant français « sera au PSG la saison prochaine », avant de s'interroger sur l'évolution de ce dossier : « Comment en est-on arrivé à cette situation contractuelle? Qui a décidé de cette situation? Aujourd’hui, quelle est la sortie possible? Il n’y en a pas. La seule sortie, si le PSG veut continuer à jouer les gros bras, c’est de dire à Mbappé que comme il n’a pas prolongé, et il ne prolongera pas, il restera sur le banc toute la saison . »



Ben Yedder prêt à recaler l'OM ?

Ce n'est pas un secret, l'OM cherchera à recruter plusieurs attaquants d'ici la fin du mercato. Et pour cause, Vitinha est le seul avant-centre de métier à disposition de Marcelino pour le moment. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, à l'image de celle menant à Wissam Ben Yedder. Mais l'attaquant de l'AS Monaco privilégie un transfert à l'étranger d'après L'EQUIPE .



EXCLU : Gabri Veiga ne signera pas au PSG

Déjà très actif sur le mercato avec l'arrivée de cinq nouveaux joueurs, le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et pour cause Luis Campos est sur tous les fronts. Néanmoins, selon nos informations, Gabri Veiga ne fera pas partie des futurs joueurs du PSG. Le joueur du Celta de Vigo se dirige effectivement vers la Premier League où Arsenal, Chelsea et Tottenham se livrent une grosse bataille pour son transfert.



Payet va rester à l'OM

En fin de contrat en juin 2024, Dimitri Payet sort d'une saison plus que délicate durant laquelle il n'aura jamais été un titulaire dans l'esprit d'Igor Tudor. Par conséquent, l'OM aurait ouvert la porte à un départ de son capitaine cet été. Cependant, selon les informations de L'EQUIPE , le numéro 10 marseillais n'a absolument aucune intention de partir et compte montrer à Marcelino qu'il peut s'imposer à l'OM.



Le PSG accélère pour Gonçalo Ramos

Toujours en quête d'un avant-centre, le PSG multiplie les pistes sur le mercato. Les noms d'Harry Kane, Randal Kolo Muani et Victor Osimhen reviennent avec insistance, mais Luis Campos pourrait nous réserver une surprise. Et pour cause, selon les informations d' A Bola , le PSG pourrait bien accélérer pour le transfert Gonçalo Ramos, estimé à 80M€.



EXCLU : Christophe Galtier vers une année sabbatique ?

Officiellement libre depuis la résiliation de son contrat avec le PSG, Christophe Galtier ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Passé proche de s'engager avec Naples, le natif de Marseille serait également convoité par l'Arabie Saoudite. Cependant, selon nos informations, l'ex-coach du PSG se dirige vers une année sabbatique après avoir connu une saison éreintante du côté du club de la capitale.



