Payet - OM : C’est terminé, il prend une décision radicale

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au sortir d’une saison plus que galère, Dimitri Payet est déjà relancé sur son avenir à l’OM. Le numéro 10 marseillais n’a plus qu’une année de contrat et de jolies offres ont été reçues par le board olympien. Néanmoins, le capitaine de l’OM ne voudrait absolument pas quitter Marseille, il veut y finir sa carrière.

A 36 ans, Dimitri Payet va entrer dans sa dernière année de contrat avec l’OM. Le capitaine marseillais sort sûrement de sa saison la plus délicate avec le club olympien, lui qui n’a que très peu joué sous les ordres d’Igor Tudor. Pourtant, Payet avait montré de bonnes choses en fin de saison, avant d’être suspendu par la LFP… et Igor Tudor.

L’OM n’est pas contre un départ de Payet

De quoi laisser supposer un avenir ailleurs, voire une retraite. Dimitri Payet a l’OM dans le cœur et il a vite tenu à rassurer tout le monde sur son futur, même si cette décision ne dépend pas que de lui. Sous contrat jusqu’en 2024, Payet aura le dernier mot. Mais la direction ne cache pas qu’un départ ne serait pas accueilli comme une mauvaise nouvelle.

Incroyable, il annonce la vente de l’OM https://t.co/W6n7SrDTCd pic.twitter.com/CRYNTVOXCf — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Il veut rester à tout prix