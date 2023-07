Une star de Ligue 1 répond à l’OM !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Focalisée sur le mercato estival qui a débuté il y a un mois, la direction de l’OM planche sur le très épineux dossier de l’attaquant. Wissam Ben Yedder, l’attaquant de l’AS Monaco, fait partie des pistes mais l’international français ne serait pas vraiment tenté par une aventure en Provence.

Encore une fois, le mercato de l’OM pourrait bien tourner autour du dossier de l’attaquant. Avec les performances pas vraiment rassurantes de Vitinha, acheté à prix d’or l’hiver dernier, Pablo Longoria cherche déjà un nouveau buteur. Il faut dire que Marcelino a l’habitude d’évoluer en 4-4-2, ce qui pousse l’OM à recruter.

Ben Yedder dans les petits papiers de l’OM

Parmi les pistes évoquées dans le viseur du club olympien, on retrouve Wissam Ben Yedder. L’attaquant et capitaine de l’AS Monaco sort d’une saison délicate sur le plan collectif et il est arrivé au terme de son contrat. Pour le moment, une prolongation semble même exclue.

Il n’est pas tenté