Mbappé s’en va, quel transfert doit être la priorité du PSG ?

Avec le futur départ de Kylian Mbappé, c’est une nouvelle ère qui va débuter au PSG. Le mercato estival s’annonce donc XXL pour le club de la capitale et du lourd est attendu en attaque pour venir faire oublier celui qu’on annonce au Real Madrid. Mais dans les autres secteurs, d’autres gros transferts sont également annoncés au PSG. Quel doit alors être la priorité à Paris ?

Par le passé, le PSG a réalisé des recrutements historiques. Cela pourrait à nouveau être le cas lors du mercato estival à venir. En effet, le club de la capitale devra se préparer à la vie sans Kylian Mbappé, qui a déjà annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi. Au PSG, il va donc falloir assurer la succession de Mbappé, tout en renforçant l’effectif de Luis Enrique dans les autres secteurs, le plan étant notamment de faire venir un grand nom à chaque ligne durant l’intersaison.

Du lourd en attaque pour oublier Mbappé…

Bien évidemment, le gros chantier de l’été au PSG sera de trouver le successeur parfait de Kylian Mbappé. Une mission loin d’être simple, mais le club de la capitale ne manquerait déjà pas d’idées à ce propos. Ainsi, de gros noms circulent déjà à Paris avec Victor Osimhen, Rafael Leao, Marcus Rashford, Lautaro Martinez ou encore Khvicha Kvaratskhelia.

… mais aussi au milieu et en défense ?

Mais il n’y aura pas que l’attaque pour le PSG cet été. En effet, le club de la capitale voudra également recruter du lourd au milieu de terrain et en défense centrale au prochain mercato. Ainsi, pour ce qui est de l’entrejeu, il est question de Bernardo Silva, Frenkie de Jong, Gavi, Joshua Kimmich ou encore Bruno Guimaraes. Et pour ce qui est de la défense, notamment la charnière centrale, le PSG est associé à William Saliba, Leny Yoro et Edmond Tapsoba.



