Mbappé s'en va, le PSG annonce déjà une signature

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé va claquer la porte, le PSG compte frapper fort sur le mercato pour pallier son départ. De surcroit, le club de la capitale va prolonger Warren Zaïre-Emery pour qu'il s'inscrive sur la durée à Paris. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le crack de 17 ans paraphera un bail de cinq saisons lorsqu'il sera majeur.

Après sept saisons de règne au PSG, Kylian Mbappé va prendre le large. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien a décidé de changer d'air cet été. Et il aurait déjà communiqué son choix à Nasser Al-Khelaïfi d'après RMC Sport . De son côté, le président du PSG se tourne déjà vers l'avenir.

Le PSG a déjà trouvé le successeur de Mbappé ? https://t.co/TwOS6OyrVz pic.twitter.com/FzHlSX4D0O — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Zaïre-Emery va rempiler avec le PSG

Dans un communiqué non officiel, le PSG a annoncé comment il comptait combler le vide laissé par Kylian Mbappé la saison prochaine. D'une part, le club de la capitale va se montrer actif sur le mercato. D'autre part, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi va prolonger son joyau : Warren Zaïre-Emery. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le crack de 17 ans va parapher un bail de cinq ans à sa majorité, soit à partir du 8 mars.

«Nous avons les moyens d’avoir une équipe très compétitive»