Mbappé - PSG : Le Real Madrid multiplie les plans B

Axel Cornic

La situation contractuelle de Kylian Mbappé continue d’alimenter les débats autour de son avenir, avec un départ libre du Paris Saint-Germain qui s’approche dangereusement. Le Real Madrid semble être l’une des principales pistes pour le Français, mais ces dernières semaines les médias espagnols évoquent un changement radical, avec d’autres joueurs qui pourraient lui être préférés.

Que se passe-t-il entre Kylian Mbappé et le Real Madrid ? Alors que la star du PSG se retrouve à quelques mois de la fin de son contrat, des indiscrétions assez étranges nous parviennent d’Espagne, faisant écho d’un certain désintérêt des Merengue . D’ailleurs, de plus en plus d’alternatives sont évoqués.

Haaland préféré à Mbappé

On parle notamment d’un Erling Haaland qui pourrait être beaucoup plus utile que Mbappé, dans l’axe de l’attaque madrilène. Le prodige de Manchester City pourrait être le successeur tant attendu de Karim Benzema, avec d’ailleurs Vinicius Jr qui évolue au même poste du numéro 7 du PSG, qui ne semble clairement plus être indispensable.

Et maintenant, Kvaratskhelia ?