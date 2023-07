Mbappé - PSG : Il annonce un coup de tonnerre en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour beaucoup, l'avenir de Kylian Mbappé est scellé. Poussé vers la sortie par le PSG, le joueur de 24 ans est destiné à s'engager avec le Real Madrid. Mais dans ce dossier, un avis diverge, celui de Predrag Mijatović. L'ancien du club espagnol est à contre-courant et annonce que l'international français devrait rester en France la saison prochaine.

En Espagne, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été ne fait plus le moindre doute. Surtout que le joueur ne rentre plus dans les plans du PSG après avoir refusé d'étirer son bail d'une année supplémentaire. Mais une voix s'est élevée ce dimanche pour réclamer de la méfiance dans ce dossier. Celle de Predrag Mijatović. Pour le footballeur monténégrin, Mbappé pourrait bien rester au PSG la saison prochaine.

PSG : Dembélé reçoit un coup de pression pour son transfert https://t.co/MpGWjqvkhi pic.twitter.com/iuqQ4oieVi — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Mijatovic annonce Mbappé... au PSG

« Si, au mois d'août, il décide de partir et de renoncer à tout ce qu'il recevra l'année prochaine, peut-être qu'une porte s'ouvrira. Pour autant que je sache, la situation est assez claire, il restera une année de plus et l'année prochaine, à la fin de son contrat, il viendra au Real Madrid. Dans le football, on ne sait jamais, peut-être que la saison prochaine au PSG, s'il joue bien, il finira par renouveler son contrat. Dans l'état actuel des choses, je le vois jouer l'année prochaine au Paris Saint-Germain et non au Real Madrid » a confié l'ancien du Real Madrid. Mais au PSG, Mbappé pourrait vivre une situation délicate. Sous pression, il pourrait s'attirer les foudres des dirigeants parisiens, mais aussi des supporters.

« Avec les contrats farfelus et les possibilités de se faire payer très cher... »