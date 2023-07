Le PSG boucle un transfert surprise, un champion du monde approché

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée d’Arnau Tenas, libre suite à son départ du FC Barcelone. Après le grave accident de Sergio Rico, le jeune gardien espagnol a donc été choisi par le club de la capitale, alors que d’autres profils étaient étudiés, dont celui d’Hugo Lloris, avec qui les contacts étaient encore existants il y a quelques jours.

A la recherche d’un nouveau gardien suite au grave accident de Sergio Rico, et alors que Keylor Navas n’entre pas dans les plans pour la saison à venir, le PSG s’est attaché les services d’Arnau Tenas, gardien de 22 ans de l'Espagne Espoirs, libre après son départ du FC Barcelone. Une arrivée officialisée à la surprise générale ce dimanche. Luis Enrique tient donc un portier qu’il connaît bien, alors que d’autres profils étaient étudiés.

Dembélé : Incroyable, le PSG retourne sa veste https://t.co/fEHwV4lals pic.twitter.com/ur444CrRTQ — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Le clan Lloris discutait encore avec Luis Campos

Ces dernières semaines, il était notamment question d’un intérêt du PSG pour l’ancien capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris. Une piste encore d’actualité jusqu’à il y a peu comme l’explique L’Equipe dans ses colonnes du jour. En effet, des contacts étaient en cours entre Luis Campos et l’entourage d’Hugo Lloris il y a quelques jours. Finalement, le PSG a privilégié la venue d’un jeune élément.

Arnau Tenas savoure son arrivée au PSG