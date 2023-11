Mbappé prêt à prolonger au PSG ? Un indice est lâché en direct

Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé est entré dans sa dernière année de contrat au PSG, le flou est total concernant l’avenir de l’international français. Où jouera-t-il la saison prochaine ? Alors que Mbappé pourrait s’en aller librement, il pourrait également à nouveau prolonger avec le club de la capitale. Et visiblement, en coulisses, il y aurait certains indices concernant la signature d’un nouveau contrat…

Durant l’été, Kylian Mbappé a averti le PSG qu’il ne voulait pas activer son année supplémentaire en option et prolonger jusqu’en 2025. Cela signifie-t-il pour autant que le Français va partir libre en 2024 ? Rien n’est acté encore pour l’avenir de Mbappé et le club de la capitale ne laissera clairement pas partir son joyau comme ça. Comme en 2022, le PSG devrait faire le forcing et tout son possible pour convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau contrat. Et il pourrait y avoir des motifs d’y croire.



« Il est beaucoup plus heureux que l’année dernière »

Au micro de RMC , Jérôme Rothen s’est confié sur l’avenir de Kylian Mbappé. Expliquant que le joueur du PSG n’avait toujours pas tranché, il a fait certaines confidences qui tendent en faveur d’une prolongation : « Aujourd’hui, Mbappé, et c’est une certitude, n’a pas pris sa décision. Rien n’est décidé. Il ne sait pas s’il doit partir ou s’il va rester au PSG. Quand j’entends ce qui se passe au centre d’entraînement, il est beaucoup plus heureux que l’année dernière. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tout peut se passer aujourd’hui ».

« La décision de Mbappé sera prise en janvier-février »