Mbappé : Luis Enrique prend position, un clash éclate au PSG

Arrivé il y a seulement quelques semaines au PSG, Luis Enrique se tient à l'écart du conflit qui oppose le club parisien à Kylian Mbappé. Mais le technicien espagnol d'en demeure pas moins gêné par la situation. A tel point qu'il aurait réclamé une réunion avec Luis Campos, mais surtout Nasser Al-Khelaïfi.

La mise à l'écart de Kylian Mbappé devrait se poursuivre jusqu'à ce qu'il décide de prolonger son contrat ou de quitter le club cet été. Un statu quo n'est pas envisageable pour le PSG, qui refuse de voir l'un des meilleurs joueurs au monde quitter la capitale librement. Pourtant, Luis Enrique souhaitait compter Mbappé dans ses rangs. Mais à peine arrivé au sein de la formation, l'Espagnol ne veut pas faire de vagues et se tient à l'écart de ce conflit, qui devrait encore se poursuivre.

Transferts : Coup de théâtre, une star du PSG lâche sa réponse https://t.co/Mzb8eyAeQg pic.twitter.com/WNcjpxS86n — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

« Luis Enrique ne se sent pas à l’aise avec la situation »

« Mbappé devrait s’entraîner avec le groupe des joueurs mises à l’écart ce lundi. Pas de décision prise pour la première journée du championnat le 12 août prochain, mais il n’est pas impossible qu’il soit sur le banc ou les tribunes. Luis Enrique ne se sent pas à l’aise avec la situation de son attaquant, qu’il veut faire jouer. Mais la position d’Al-Khelaïfi n’a pas bougé et juge la situation incompréhensible » a lâché le journaliste Arthur Perrot sur RMC.

Luis Enrique demande des explications

Mais la situation n'en demeure pas moins gênante pour Luis Enrique. Les questions autour de l'avenir de Kylian Mbappé perturberaient le club parisien. Luis Enrique lui même ne cacherait plus ses interrogations. Restera, ne restera pas ? Le nouveau coach du PSG souhaiterait obtenir des réponses et devrait rencontrer, dans les prochaines heures, Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi Luis Campos. Le but étant d'y voir plus clair sur ce dossier Mbappé, qui n'a pas fini de donner des sueurs froides à la direction parisienne.