Mbappé : C'est la guerre au PSG, Riolo dénonce le coupable

Benjamin Labrousse

Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé n’a jamais été aussi proche de quitter le PSG que cet été. Alors que les dirigeants parisiens sont persuadés que le Français possède un accord avec le Real Madrid pour une arrivée en 2024, Mbappé a été mis à l’écart. Et si de fortes tensions sont actuellement en cours en interne à ce sujet, Daniel Riolo estime que Nasser Al-Khelaïfi est le seul coupable de ce scénario.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? L’attaquant de 24 ans pourrait ne pas être convoqué par Luis Enrique pour la rencontre face à Lorient le 12 août prochain. Frustré du comportement de sa vedette qui ne prolongera certainement pas à Paris l’an prochain, le PSG a décidé de le mettre à l’écart, engageant ainsi un bras de fer avec le prodige de Bondy. Mais comme l’a récemment dévoilé RMC , cette décision d’écarter Kylian Mbappé de l’équipe première, était uniquement à mettre au crédit de l’émir du Qatar et du président Nasser Al-Khelaïfi.

De fortes tensions sont présentes à Paris

Le conseiller sportif Luis Campos, lui, se voulait plus mesuré quant au cas de Kylian Mbappé. La divergence d’opinions entre le président du PSG et son conseiller sportif ont ainsi créé de fortes tensions entre les deux hommes. Désormais, la position de Luis Campos est fragilisée, et ce dernier pourrait rapidement faire ses valises. De son côté, Daniel Riolo estime que seul Nasser Al-Khelaïfi est responsable de cette situation parisienne.

Riolo déplore la communication du PSG