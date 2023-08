PSG : Le Qatar bloque le transfert d’une star

Baptiste Berkowicz

Sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, Marco Verratti se pose des questions sur son avenir dans le club de la capitale. L'Arabie saoudite lui fait les yeux doux pour s'attacher ses services et est d'ores et déjà d'accord avec l'Italien pour un contrat de trois ans. Le PSG a refusé une offre aux alentours de 30M€ et réclame pas moins de 70M€. C'est Nasser Al-Khelaïfi qui s'occupe du dossier.

Le PSG ouvre une nouvelle ère cette saison, celle de Luis Enrique. L'entraineur espagnol plaide pour avoir un effectif de qualité pour répondre aux attentes de sa direction. Marco Verratti, un des cadres du club de la capitale, pourrait faire ses valises cet été.

Verratti d'accord avec l'Arabie saoudite, pas Paris

L'Arabie saoudite n'a pas convaincu les dirigeants parisiens après leur offre de 30M€ pour Marco Verratti. D'après les informations de Relevo , le PSG continue de demander près de 70/80M€ pour le joueur de 30 ans. Pour rappel, l'international talien avait conclu un accord avec Al-Hilal pour trois saisons.

Nasser Al-Khelaïfi durcit les négociations

Le Qatar, propriétaire du PSG, est représenté par Nasser Al-Khelaïfi au quotidien à Paris. Le président du club de la capitale est très attaché à son milieu de terrain. Après onze saisons communes, il n'entend pas brader son joueur de 30 ans.