Riolo tacle une star du PSG, c'est cash

La rédaction

Actuellement en vacances, Daniel Riolo utilise les réseaux sociaux pour se prononcer sur les dossiers chauds du mercato estival, notamment le dossier Marco Verratti, l'une de ses têtes-de-turc. Le milieu de terrain serait sur le point de rejoindre Al-Hilal, qui a soumis une première offre de 30M€. Bien loin de ce que pouvait prétendre l'international italien il y a encore quelques années.

Plus ancien joueur de l'effectif du PSG, Marco Verratti pourrait s'en aller. Avec lui, c'est un tout un pan du projet QSI, qui pourrait partir. Présent au sein du club parisien depuis 2012, le milieu de terrain serait sur le point de rejoindre Al-Hilal. Présents dans la capitale ce mercredi, des émissaires saoudiens ont accéléré les négociations avec Verratti, de plus en plus lassé de l'environnement parisien et enclin à se rendre au Moyen-Orient. Très critique envers l'international italien depuis plusieurs années, Daniel Riolo lui a adressé un nouveau tacle sur les réseaux sociaux.

PSG - Mbappé : Transfert de folie annoncé, ils vont halluciner https://t.co/9ofb6JVVmv pic.twitter.com/iFEjNXVPLD — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

Riolo se paye Verratti

« Je suis en vacances, j'ai du mal à suivre… donc Verratti part, mais j’ai pas vu où va le milieu que le monde s’arrache… City ? Atletico ? Barça ? Le club récupère au moins 50 millions non ? Pfff et dire que s’il allait en Arabie Saoudite on pourrait avoir 100 ou 150 millions … » a lâché Riolo sur Twitter. Dans un second temps, il s'est lâché sur l'autre dossier chaud du PSG : celui qui concerne Kylian Mbappé. Mais cette-fois ci, le chroniqueur s'en est pris au PSG et sur sa communication désastreuse durant ce feuilleton.

Riolo s'en prend aussi au PSG