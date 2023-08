Mbappé : Le scénario catastrophe se confirme au PSG

Jean de Teyssière

Le PSG reste toujours sous la menace du bon vouloir de Kylian Mbappé. Le club parisien a été informé de sa part qu'il n'allait pas prolonger son contrat et qu'il partirait libre en juin 2024. Il ne reste alors qu'une solution au PSG : vendre son joueur au plus offrant. L'offre d'Al-Hilal de 300M€ était la bienvenue mais Mbappé a refusé d'y partir. Le Real Madrid reste le prétendant idéal mais le club madrilène ne devrait pas bouger, au grand dam du PSG.

Le PSG et Kylian Mbappé continuent leur bras de fer. Le crack de Bondy semble déterminé à quitter le PSG à l'issue de son contrat, en juin 2024 tandis que le PSG souhaite le vendre. Mbappé est un poids financier dans le mercato parisien et seul un miracle pourrait permettre au PSG de voir son joueur partir.

Mbappé plombe le PSG sur le mercato

Le PSG a été très actif sur ce mercato mais reste bloqué par un joueur : Kylian Mbappé. Le bras de fer dans lequel les deux camps sont engagés ne joue pas du tout en faveur du PSG qui doit faire attention à ses dépenses. Le cas le plus flagrant est celui de Gonçalo Ramos. L'international portugais est tombé d'accord avec le PSG pour les rejoindre cet été mais avec la crise Mbappé, le club de la capitale a dû revoir ses plans et opter pour un prêt avec option d'achat obligatoire entre 70 et 80M€ la saison prochaine.

Le Real Madrid ne viendra pas en aide au PSG