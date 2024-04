Mbappé : Le Real Madrid va imiter le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid pourrait se renforcer considérablement durant l'intersaison. En plus de Kylian Mbappé, attendu au sein de la capitale espagnole comme le messie, un autre renfort offensif et un défenseur central seraient attendus cet été. Selon certains journalistes, la formation pourrait constituer une armada infranchissable dans les prochaines années.

Le Real Madrid est minutieux. Ces dernières années, le club espagnol n'a pas dépensé sans compter, mais s'est contenté de quelques achats parfaitement ciblés. Les joueurs recrutés ne sont pas venus pour faire de la figuration et ont donné leur accord pour s'inscrire sur la durée comme les Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Renforcée par Jude Bellingham, cette équipe apparaît comme assez équilibré, même si quelques lacunes sont à noter dans le secteur offensif. Des besoins qui seront vite comblés avec la venue tant attendue de Kylian Mbappé.

Mbappé n'arrivera pas seul

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Mbappé quittera enfin la capitale française. Le joueur de 25 ans l'aurait annoncé à son président, à son entourage, mais aussi à ses coéquipiers. Le champion du monde 2018 arrivera libre, mais devrait percevoir une importante prime à la signature. D'autres renforts sont attendus à commencer par Alphonso Davies, désireux de rejoindre le Bayern Munich. La jeune pépite du LOSC serait également ciblé, mais le PSG est aussi dans les parages selon le 10Sport.com.

Le Real Madrid sans rival ?