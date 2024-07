Mbappé : Le Real Madrid prépare une nouvelle masterclass ?

La rédaction

Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid a réalisé un véritable tour de force, en parvenant à attirer le Bondynois libre de tout contrat. Si le Français a pu bénéficier d’une juteuse prime à la signature grâce à cette situation, la venue du tricolore est restée bien moins onéreuse qu’un transfert pour les Merengue. Annoncé sur les traces d’Alphonso Davies, les Champions d’Europe pourraient bien utiliser le même mode opératoire.

Le Real Madrid aime recruter des stars, mais depuis plusieurs saisons, le club de la capitale espagnole semble avoir changé son fusil d’épaule. L’écurie dirigée par Florentino Pérez ne débourse plus de sommes folles pour des joueurs confirmés, et préfère attendre de voir leur contrat arriver à terme, pour les déloger à moindre coût. Et les pensionnaires de Santiago Bernabéu pourraient procéder de cette façon pour Alphonso Davies, annoncé sur les tablettes merengues.

Uli Hoeneß annonce qu’Alphonso Davies pourra partir libre

Dans des propos relayés par Fabrizio Romano, Uli Hoeneß évoque la situation contractuelle d’Alphonso Davies. Alors que le Canadien semble pouvoir rejoindre le Real Madrid cet été, l’hypothèse de le voir attendre une année supplémentaire pour rallier la Liga libre de tout contrat est également évoquée. Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich, a laissé entendre que le latéral gauche ne sera pas forcé de prolonger son bail l’été prochain : « Nous lui avons dit très clairement que s'il ne renouvelle pas son contrat, nous le laisserons expirer. »

Un transfert cet été reste possible

Si le Real Madrid serait sûrement satisfait de voir Alphonso Davies débarquer gratuitement, les Merengue ne sont probablement pas contre le voir venir dès cet été. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs évoquent des négociations entre la Maison Blanche et le Bayern Munich, mais les Espagnols ne se montreraient pas assez offrants pour les Bavarois. Il y a près de deux mois, Relevo indiquait que les Champions d’Europe espéraient dépenser 30 à 35M€ dans l’opération. Un montant qui serait jugé trop faible par l’écurie allemande.