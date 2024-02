Mbappé : Le PSG veut éviter un fiasco !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'international français compte démarrer un nouveau chapitre de sa carrière ailleurs et l'a fait savoir aux dirigeants parisiens. Le feuilleton n'est pas encore terminé, puisque la star de 25 ans doit encore choisir son prochain club. Mais en attendant, le PSG ne voudrait pas que cela ait un impact négatif dans le vestiaire, surtout en vue de la Ligue des champions.

L’histoire va bientôt se terminer entre Kylian Mbappé et le PSG. Après avoir marqué l’histoire du club de la capitale, l’international français compte partir à l’issue de la saison. Le natif de Bondy a annoncé aux dirigeants parisiens qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Kylian Mbappé va donc quitter le PSG cet été, sept ans après son arrivée.

Le feuilleton Mbappé n'est pas encore terminé

Le pensionnaire de la Ligue 1 semble d’ailleurs s’être fait une raison et serait déjà à la recherche de son successeur. Kylian Mbappé, de son côté, doit encore choisir où il veut jouer la saison prochaine. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le Real Madrid, Liverpool et Manchester United avaient transmis leur offre à la star de 25 ans. Les Merengue sont en pole position et le PSG en serait parfaitement conscient. Les Rouge-et-Bleu voudraient néanmoins éviter que le champion du monde 2018 provoque indirectement une catastrophe avant son départ.

Le PSG ne veut pas d'une catastrophe en Ligue des champions