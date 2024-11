Mbappé : Le PSG a lâché 250M€ pour son remplaçant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a été contraint de se mettre en quête d'un nouveau renfort offensif pour compenser le départ de Kylian Mbappé qui s'est engagé au Real Madrid alors que son contrat prenait fin. Mais alors qu'aucun attaquant n'est arrivé, cela n'a pas empêché le club de la capitale de dégainer une offre légendaire pour Lamine Yamal. Le FC Barcelone a d'ailleurs confirmé.

« Ils sont venus me voir pour acheter Lamine pour 250 millions d'euros et j'ai dit non il y a six mois. C'est le joueur le plus en vogue au monde ». La bombe a récemment été lâchée par Joan Laporta, qui confirmait donc les récentes informations de la presse espagnole au sujet d'une offre pour Lamine Yamal. Le président du Barça n'avait toutefois pas révélé l'identité du club qui a transmis cette offre.

Le Barça confirme une offre du PSG pour Yamal

Au micro du Chiringuito, Enric Masip a d'ailleurs confirmée cette offre. « Le président a révélé qu’on avait reçu une offre de 250M€, que nous avons refusée. Nous l’avons même jamais envisagée », a confié le conseiller du président Laporta, avant d'être relancé par le journaliste qui l'interviewe, à savoir Josep Pedrerol.

Le Barça évoque une offre venue «de France»

« D’où elle venait, d'Angleterre ou de France ? », demande le journaliste espagnol à un Enric Masip d'abord hésitant, avant de lâcher sa réponse : « De France ». Il ne fait donc aucun doute sur le fait que c'est le PSG qui a offert 250M€ pour recruter Lamine Yamal. Et pour cause aucun autre club en France n'est en mesure d'envisager une telle dépense. « Quand tu as de l’argent et que tu as les moyens de payer, tu peux aspirer à recruter tous les joueurs », conclut même Enric Masip.