Mbappé : Incroyable, Macron a empêché une catastrophe au PSG

L'année 2022 a été marquée par le feuilleton autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Pendant longtemps, le joueur français avait pensé à rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves. Mais finalement, le champion du monde 2018 a changé d'avis et a décidé de prolonger son contrat au PSG, notamment après avoir reçu l'appel du président de la République.

Le Real Madrid avait pris rendez-vous dans le dossier Kylian Mbappé. Le club espagnol espérait récupérer librement le joueur français à l'issue de la saison 2021/2022. Surtout que Mbappé avait donné sa parole à Florentino Perez selon les informations d' El Confidencial.

Coup de tonnerre, le PSG prépare le transfert d'un proche de Mbappé https://t.co/VAEjFPx1CD pic.twitter.com/Ayq9OItoLN — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Macron s'est impliqué dans ce dossier

Mais à en croire le média espagnol, Mbappé aurait changé d'avis après avoir reçu des appels de l'émir du Qatar, maIs aussi d'Emmanuel Macron. Dans un entretien à Sports Illustrated , le joueur français du PSG avait évoqué la teneur de ses discussions avec le président de la République.

Mbappé en avait dit plus sur sa discussion avec Macron