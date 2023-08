Mbappé, Dembélé, Barcola… Toutes les infos mercato du 1er août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé est officiellement à vendre !

Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé avait jusqu’au 31 juillet pour activer sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025 avec le PSG. La deadline est officiellement passée, et L’EQUIPE ainsi que Fabrizio Romano confirment donc que Mbappé est officiellement placé sur la liste des transferts par ses dirigeants, qui souhaitent donc s’en débarrasser avant la fin du mercato.



Le PSG veut planter le Real Madrid pour Mbappé

L'EQUIPE évoque également dans ses colonnes du jour la stratégie du PSG pour transférer Kylian Mbappé, et selon le quotidien sportif, le club de la capitale compte utiliser le marché pour faire monter les enchères. Bien conscient que le Real Madrid attendra le dernier moment pour formuler une offre dérisoire, le PSG attendrait une proposition de Chelsea, également intéressé par le profil de Mbappé.



Dembélé va bien signer au PSG !

Même si la clause libératoire de 50M€ n'est plus valable depuis le 31 juillet, la piste Ousmane Dembélé reste plus que jamais d'actualité pour le PSG ! RMC Sport assure que les négociations se poursuivent en coulisses avec le FC Barcelone, et les feux sont toujours au vert dans ce dossier. Par ailleurs, le journaliste Fabrizio Romano indique d’ailleurs que les trois parties espèrent pouvoir boucler son transfert avant la fin de la semaine.



PSG : Dembélé déçu du comportement de Barcelone ?

Le Parisien consacre un dossier dans ses colonnes du jour sur les coulisses du feuilleton Ousmane Dembélé et indique que l'attaquant français, heureux au FC Barcelone, n'envisageait initialement pas un transfert vers le PSG. Mais ces dernières semaines, la relation entre Dembélé et le Barça s'est fortement détériorée, notamment avec le directeur sportif Deco. Ce qui explique donc le retournement de veste de l'attaquant français et sa volonté de signer au PSG.



Le PSG envisage toujours le transfert de Barcola

Conformément aux révélations exclusives du 10sport.com, le PSG ne lâche pas Bradley Barcola et continue de négocier avec l'OL pour le transfert de son jeune attaquant. Selon Le Parisien , Luis Enrique aurait directement échangé avec Barcola pour le convaincre de rallier le PSG, et un accord serait même proche d'être trouvé avec l'OL. Le quotidien précise que cette piste est exploitée en plus des négociations avec Ousmane Dembélé, le PSG étant déterminé à boucler ces deux arrivées prochainement.



