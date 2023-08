Voilà le plan machiavélique du PSG pour Mbappé

Jean de Teyssière

Le feuilleton entre le PSG et Kylian Mbappé a pris un nouveau tournant ce mardi, puisque Kylian Mbappé n'a pas activé sa clause de prolongation. Pour le moment, il partira libre en juin 2024. Une éventualité balayée de la main par les dirigeants parisiens pour qui deux issues sont possibles : soit Mbappé prolonge, soit il est vendu. Et la première issue n'ayant pas fonctionné, le PSG cherche donc à le vendre et a élaboré un plan.

Depuis maintenant 11 jours, Kylian Mbappé s'entraîne en marge de l'effectif parisien, avec les lofteurs, au Campus PSG. Parmi eux se trouvent Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum ou encore Abdou Diallo. Et la situation ne risque pas s'améliorer puisque le PSG considère que son joueur est à vendre puisqu'il n'a pas activé sa clause de prolongation.

Le PSG veut faire monter les enchères du Real Madrid

Maintenant que la situation s'éclaircit puisque Kylian Mbappé ne montre aucune envie de prolonger, le PSG va débuter les négociations pour le faire partir. D'après L'Équipe , le club parisien est au courant de l'intérêt du Real Madrid pour sa star. Et il sait aussi que le club madrilène attend le dernier moment pour formuler une offre jugée dérisoire par le PSG. Pour éviter de se retrouver dans une pareille situation, Paris veut faire monter les enchères et acceptera toutes les offres, comme celles d'Al-Hilal à auteur de 300M€ pour mettre la pression sur le Real Madrid. À ce jour, le PSG attend d'ailleurs une offre venue d'Angleterre...

Une offre de Chelsea attendue