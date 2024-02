Mbappé : C’est la guerre entre le PSG et le Real Madrid

Pierrick Levallet

Sept ans après son arrivée dans la capitale, Kylian Mbappé a décidé qu'il était temps pour lui de quitter le PSG. Il aurait d'ailleurs fait part de son choix à la direction parisienne. Le Real Madrid est en pole position pour s'attacher les services de la star de 25 ans. D'ailleurs, ce feuilleton n'aurait pas vraiment amélioré les relations entre les deux clubs.

Sauf retournement de situation, l’avenir de Kylian Mbappé va s’écrire loin du PSG. Sept ans après son arrivée, l’international français souhaiterait partir à l’issue de la saison. Son contrat expire en juin prochain et il aurait déjà annoncé aux dirigeants parisiens sa volonté de quitter la capitale cet été.

Mbappé doit encore choisir son prochain club

Le PSG se serait d’ailleurs fait une raison et se serait déjà mis en quête de son remplaçant. Kylian Mbappé, lui, doit encore choisir où il signera. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’il avait trois offres sur la table. Le Real Madrid est en pole position, et le PSG est certain que la star de 25 ans signera chez les Merengue . D’ailleurs, les deux clubs ne s’entendraient plus vraiment.

Le PSG et le Real Madrid ne s'entendent plus du tout