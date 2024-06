Mbappé brise une grande promesse, ça coûte cher au PSG

Thibault Morlain

Sans grande surprise, mais c'est désormais officiel : Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Le rêve est donc devenu réalité pour celui qui a décidé de quitter le PSG. C'est en revanche moins un rêve pour le club de la capitale, qui se retrouve sans indemnité de transfert dans l'histoire. De quoi briser une promesse de Mbappé ?

Depuis ce lundi soir, Kylian Mbappé n'est donc plus un joueur du PSG. Après 7 ans passés dans la capitale française, il s'est engagé avec le Real Madrid, où il poursuivra sa carrière à partir de la saison prochaine. Un coup exceptionnel de la part de Florentino Pérez et des Merengue qui ont récupéré Mbappé... pour 0€.



« Kylian a toujours promis qu’il ne partirait pas libre du club »

A l'été 2021, alors directeur sportif du PSG, Leonardo avait fait une grande annonce concernant les discussions avec Kylian Mbappé, que le club de la capitale venait de retenir malgré une offre de du Real Madrid. Que s'est-il alors dit dans cet échange ? « Avec Kylian, on a beaucoup parlé, il nous a toujours dit les mêmes choses. Kylian a toujours promis qu’il ne partirait pas libre du club. C’est toujours ce qu’il nous a dit », avait fait savoir Leonardo.

Le PSG s'y retrouve financièrement >?

3 ans plus tard, c'est bel et bien libre que Kylian Mbappé quitte le PSG. Malgré tout, ces dernières semaines, il était question de négociation entre le club de la capitale et le Français pour permettre au PSG de s'y retrouver financièrement. Alors que Mbappé aurait déjà renoncé à plusieurs millions d'euros de primes, il est question d'un versement d'un pourcentage de la prime à la signature du Real Madrid.