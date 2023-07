Mbappé, Barcola, OM… Toutes les infos mercato du 26 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé négocie directement avec Al-Hilal

Courtisé par Al-Hilal qui a formulé une offre record de 300M€ au PSG pour boucler son transfert dès cet été, Kylian Mbappé pourrait toucher le jackpot puisqu'un salaire annuel de 700M€ est évoqué pour lui au sein du club saoudien. Et selon les révélations du quotidien AS , l'attaquant français aurait commencé à échanger directement avec la direction d'Al-Hilal après que le PSG ait accepté la proposition. Reste à savoir si Mbappé sera emballé par le projet.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Pochettino donne sa réponse pour Mbappé

Alors que Chelsea a également été évoqué comme un prétendant en course pour sauver Kylian Mbappé de sa galère au PSG cet été, Mauricio Pochettino a lâché une réponse claire au micro de Sky Sports : « Je dois être conscient que je ne peux pas parler, parce que tout ce que vous dites fait trop de bruit. C'est une situation très délicate et une situation que Kylian et le PSG doivent régler à Paris. De notre côté, il n'y a rien à dire. Nous travaillons dans notre réalité. Une réalité qui est certainement différente de la leur. De mon côté, je n'ai rien à dire. Je peux seulement les soutenir et espérer qu'ils trouveront la meilleure solution possible pour les deux parties », indique l'entraîneur de Chelsea, qui a dirigé Mbappé par le passé au PSG.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG fixe une consigne à Luis Enrique pour Mbappé

Nommé entraîneur du PSG cet été, Luis Enrique se retrouve bien malgré lui au coeur du clash avec Kylian Mbappé dont le divorce semble désormais inéluctable avec la direction du club de la capitale. D'ailleurs, à en croire les révélations de L'EQUIPE , le technicien espagnol aurait reçu une consigne claire de la part du PSG puisqu'il aurait l'interdiction d'évoquer l'avenir de Mbappé avant la conférence de presse obligatoire qui précèdera la première journée de Ligue 1, face à Lorient.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L’OM boucle le retour de Ruben Blanco

L'OM tient sa cinquième recrue du mercato estival ! Prêté au sein du club phocéen la saison passée, le gardien espagnol Ruben Blanco (28 ans) va être définitivement transféré comment le confirment L'EQUIPE et RMC Sport ce mercredi. L'opération va coûter 1,5M€ à l'OM.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L’OM prévoit encore du mouvement

Malgré la récente signature d'Ismaïla Sarr (11M€), La Provence indique dans ses colonnes du jour que l'OM est encore en quête d'un autre profil au poste d'ailier gauche. Par ailleurs, selon le quotidien régional, un milieu de terrain devrait être poussé vers la sortie d’ici la fin du mercato par l'OM. Pape Gueye est une possibilité, au même titre que Mattéo Guendouzi même si l’international français n’est forcément pressé de s’en aller.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : L’OL ferme la porte pour Barcola