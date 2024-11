Luis Enrique : Vers un clash entre le PSG et le Qatar ?

Thomas Bourseau

Les matchs se suivent et les désillusions se ressemblent au PSG ces dernières semaines en Ligue des champions. Le club parisien entraîné par Luis Enrique reste sur deux défaites et un match nul en C1, le plaçant à l’instant T en dehors des places qualificatives pour les 1/16èmes de finale. Si jamais une élimination subite venait à se dérouler, des divergences entre les dirigeants parisiens et les propriétaires du Paris Saint-Germain pourraient voir le jour.

Luis Enrique n’y arrive pas cette saison en Ligue des champions. Comme ce fut le cas lors de l’exercice précédent, l’entraîneur du PSG peine à enchaîner les résultats positifs. En quatre journées de saison régulière de C1, le Paris Saint-Germain ne compte que quatre points à l’instant T et a enregistré la deuxième défaite de sa campagne contre l’Atletico de Madrid mercredi soir (2-1) après le premier revers sur la pelouse d’Arsenal le 1er octobre dernier (2-0).

Mercato - PSG : Son transfert a choqué, il s’en frotte les mains ! https://t.co/WP2QfKbxLn pic.twitter.com/8Gb4Rh6KFK — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Luis Enrique pourrait devenir un sujet de discorde au PSG

Au cours d’une session de questions/réponses avec des internautes du Parisien, Dominique Séverac a été interrogé sur un éventuel licenciement de Luis Enrique en cas d’une élimination de la saison régulière de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain. Du point de vue du journaliste du Parisien, un tel scénario est impensable au sein de la direction du PSG. Pour ce qui est des propriétaires qataris du club parisien qui se trouvent à Doha, c’est une tout autre histoire.

«Ni Enrique ni Campos ne sauteront. Mais le Qatar peut voir les choses différemment»

« Vous connaissez le PSG : il y a deux directions, une à Paris, une au Qatar. La direction parisienne ne changera rien en cas de non-qualification. Ni Enrique ni Campos ne sauteront. Mais le Qatar peut voir les choses différemment. À ce stade, je n'ai pas d'infos précises sur ce que déciderait le Qatar en cas de fiasco en Ligue des champions ». a confié le journaliste du Parisien pendant la journée de jeudi. Reste à savoir ce qu’il adviendra de l’avenir de Luis Enrique alors qu’il est question d’un accord trouvé pour une prolongation de son contrat jusqu’en juin 2027.