L’OM veut s’offrir une star, le verdict est tombé !

Thomas Bourseau

Mathys Tel (19 ans) et Marcus Rashford (27 ans) seraient deux options à l’étude du côté de l’OM. Medhi Benatia aurait d’ailleurs pris le soin de placer les entourages des deux jours dernièrement selon le journaliste Loïc Tanzi afin de prendre la température dans le cadre de la succession d’Elye Wahi en partance pour l’Eintracht Francfort. Toutefois, deux échecs se profileraient.

En attendant que l’Eintracht Francfort parvienne à se mettre d’accord avec l’OM sur l’indemnité du transfert d’Elye Wahi, le club phocéen ayant refusé l’offre allemande de 20M€ qu’il juge insuffisante d’après L’Équipe, Medhi Benatia ne resterait pas inactif sur le marché des transferts. Le dossier Marcus Rashford aurait été ouvert par le directeur du football de l’Olympique de Marseille, mais il faudra patienter selon Loïc Tanzi jusqu’à la toute fin du mercato. « Pour moi, Rashford non. Peut-être en fin de mercato s'il n'a rien. Mais je pense qu'il ira dans un club plus important aujourd'hui. Rashford c'est possible, mais en fin de mercato ».

«Mathys Tel n’ira pas à l’OM»

Sur le plateau de L’Équipe de Greg mardi, Loïc Tanzi a au passage révélé une prise de contact formelle de la part de Medhi Benatia auprès de l’entourage de Mathys Tel et de son entraîneur Vincent Kompany au Bayern Munich.

« Benatia, c’est un ami proche de Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern. Donc il a appelé directement Kompany en lui disant : "Si jamais pendant 6 mois tu nous le laisses à l’OM, il va jouer". Il lui a présenté le projet de l’OM, il l’a aussi présenté au joueur et son entourage. C’est la méthode de Benatia, il a un discours très clair ». Toutefois, l’opération séduction du dirigeant de l’OM ne mènera à rien pour l’attaquant français de 19 ans. Le journaliste de L’Équipe l’a assuré. « Mais Mathys Tel n’ira pas à l’OM. Il restera au Bayern parce que c’est ce qu’il veut ».

Tenu en échec pour Tel et Rashford, l’OM scrute le marché des prêts

Ce jeudi, dans ses colonnes, L’Équipe n’apporte pas de nouvelles rassurantes aux supporters de l’OM au sujet des feuilletons Mathys Tel et Marcus Rashford. L’Olympique de Marseille refuserait de dépenser beaucoup d’argent pour la succession d’Elye Wahi et privilégierait des prêts. Certes, les deux attaquants intéresseraient le club phocéen et auraient fait l’objet d’une offensive vaine à chaque fois. Néanmoins, une belle surprise ne serait pas à exclure d’ici la fin du mercato le 3 février prochain.