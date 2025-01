L'OM va mettre le feu sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret depuis l'ouverture du mercato, l'OM n'a bouclé que deux opérations pour le moment, à savoir une arrivée (Luiz Felipe) et un départ (François-Regis Mughe). Cependant, alors que le marché fermera ses portes le 3 février, le club phocéen devrait s'activer dans les prochains jours. Plusieurs départs sont attendus et pourraient être compensés par des arrivées. Cela risque de chauffer à l'OM !

Elle paraît loin la folie de l'été dernier à l'OM qui avait enrôlé 12 nouveaux joueurs afin de satisfaire son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. En effet, cet hiver le club phocéen est beaucoup plus calme puisque pour le moment, seul Luiz Felipe est arrivé. Le défenseur italo-argentin s'est engagé libre en provenance d'Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Côté départ, ce n'est pas plus agité puisque François-Régis Mughe, prêté à Athènes Kallithéa avec une option d'achat, est le seul joueur à avoir quitté l'OM jusque-là.

Plusieurs départs sont attendus à l'OM

Cependant, dans le sens des départs aussi cela devrait bouger. Et pour cause, La Provence fait le point dans ses colonnes ce vendredi et assure que plusieurs joueurs pourraient partir d'ici la fin du mercato d'hiver. C'est le cas notamment d'Elye Wahi. Recruté pour 25M€, l'ancien du RC Lens a perdu sa place de titulaire et serait donc sur le départ. Plusieurs clubs de Premier League, parmi lesquels Arsenal, West Ham et Bournemouth, seraient intéressés. Même cas de figure pour Lilian Brassier, prêté par Brest l'été dernier et qui n'a pas réussi à s'imposer. Mais le défenseur gaucher est lui aussi convoité sur le marché (Rennes, Stuttgart, Villarreal). Enfin, il faudra également surveiller les cas de Bamo Meité, Ruben Blanco et Chancel Mbemba. A noter que les jeunes Enzo Sternal et Roggerio Nyakossi devraient partir.

Pas de folies, mais des arrivées pour compenser les départs

Et du coté des arrivées, cela pourrait également bouger. La Provence explique ainsi que l'OM cherchera à compenser certains départs, notamment ceux d'Elye Wahi et Lilian Brassier, mais sans faire de folies. Il faut dire que l'été dernier, le club phocéen a pris des risques importants sur le plan financier et ne pourra donc pas faire n'importe quoi cet hiver. Malgré tout, cela devrait encore bouger à l'OM.