L’OM va encore lâcher 20M€, problème en vue

Arnaud De Kanel

Le mercato bat son plein dans la cité phocéenne. Après les signatures de Ruslan Malinovskyi et d'Azzedine Ounahi, l'OM n'est pas rassasié et cible un attaquant de pointe. Barré dans le dossier Terem Moffi, le club olympien a changé de cible et prévoit de frapper un gros coup à 20M€. Un prix qui pourrait poser problème.

Malgré le match nul concédé contre Monaco, l'OM a redonné le sourire à ses fans en officialisant la signature d'Azzedine Ounahi, la deuxième de cet hiver après Ruslan Malinovskyi. Mais voilà que l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et ciblerait un attaquant.

L'OM sur Vitinha

Snobé par Terem Moffi, l'OM se rabat bel et bien sur Vitinha comme le confirme Le Parisien . L'attaquant du SC Braga marche fort en ce début de saison et le club portugais n'entend pas le céder aussi facilement. Une source proche du dossier affirme que l'OM serait disposé à offrir 20M€. Assez pour convaincre Braga ?

Braga demande 30M€ pour son attaquant