L'OM reçoit une candidature pour remplacer Gasset

Depuis mardi, l'OM possède un nouvel entraîneur puisque Jean-Louis Gasset a remplacé Gennaro Gattuso. Cependant, l'ancien coach de l'ASSE n'a qu'une mission de courte durée et partira à l'issue de la saison. Et pour le remplacer, Pablo Longoria reçoit la candidature d'un ancien Marseillais : Fabrizio Ravanelli.

Nommé entraîneur de l'OM dans la foulée de l'annonce du départ de Gennaro Gattuso après la défaite à Brest (0-1), Jean-Louis Gasset a déjà conscience qu'il n'est que de passage à Marseille. Sa mission est de courte durée comme il le confirmait d'ailleurs en conférence de presse en marge de sa présentation. « Je vis l'instant. On m'a demandé de vivre un pari, je vais tenter de gagner ce pari. Comme disent mes petits, je kiffe l'instant », assurait l'ancien coach de l'ASSE. Par conséquent, la course à la succession de Jean-Louis Gasset est ouverte. Et alors que plusieurs noms circulent, Fabrizio Ravanelli ouvre la porte à un retour à l'OM.

Ravanelli ouvre la porte à un retour à l'OM

« Je suis étonné, je pensais que Rhino était l’entraîneur fait pour l’OM. Je le connais comme personne, c’est quelqu’un d’extraordinaire, toujours disponible. Très professionnel. Dans les derniers moments, j’ai vu qu’il avait des problèmes avec les résultats. L’équipe, ce n'était plus la même », estime l'ancien attaquant de l'OM au micro de beIN SPORTS , avant d'évoquer son intérêt pour le poste de Jean-Louis Gasset.

«L’OM est toujours dans mon cœur. Si un coup de fil arrive, je suis à disposition»