L’OM le contacte, que doit faire Galtier ?

Il y a une semaine maintenant, Marcelino faisait le choix de claquer la porte de l’OM. Estimant que les conditions n’étaient plus adéquates pour continuer étant donné les insultes proférées contre la direction, l’Espagnol a fait ses valises. Désormais, la question est de savoir qui sera le prochain entraîneur de l’OM. Pablo Longoria aurait commencé à avancer ses pions pour Christophe Galtier. L’ex-technicien du PSG va désormais devoir prendre une décision…

Jaime Pacheco, Roberto Donadoni, Julen Loptegui… Ces dernières heures, plusieurs noms ont circulé pour être le prochain entraîneur de l’OM. Mais voilà qu’un autre dossier occuperait actuellement Pablo Longoria et il mènerait à Christophe Galtier. Natif de Marseille et déjà dans le viseur du club phocéen cet été, le technicien français intéresserait l’OM pour la succession de Marcelino. Les premiers contacts auraient été initiés entre les différentes parties. Pour Christophe Galtier, cela serait là l’occasion de reprendre déjà du service, quelques mois à peine après son licenciement du PSG.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

L’embarras du choix pour Galtier ?

Alors que Christophe Galtier a déjà fait part de son envie de rejoindre l’OM, d’autres options s’offrent pourtant à lui actuellement. En effet, à défaut de filer à Marseille, le technicien français pourrait se relancer ailleurs. En Italie, Naples aurait coché son nom si Rudi Garcia venait à être remercié dans les semaines à venir. Mais Christophe Galtier pourrait également s’envoler vers une destination plus exotique, lui qui intéresserait au Qatar ainsi qu’en Arabie saoudite.

Un retour précipité ?

Mais remonter en selle dès maintenant est-il pour autant le bon choix pour Christophe Galtier ? A 57 ans, il sort d’une saison très éprouvante à tous les niveaux sur le banc du PSG. De plus, en parallèle, Galtier est encore empêtré dans son affaire de racisme et le verdict ne tombera que dans quelques mois. Ne ferait-il alors pas mieux d’attendre encore un pour reprendre du service et se reposer en attendant ?



Alors, que doit faire Christophe Galtier ?