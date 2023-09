OM : Galtier va prendre «des cailloux» à son arrivée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grande priorité de l'OM pour venir reprendre le flambeau de Marcelino au poste d'entraîneur, Christophe Galtier pourrait néanmoins payer très cher son statut d'ancien technicien du PSG. Et Daniel Riolo livre un point de vue tranché sur le sujet.

Christophe Galtier à l'OM, ça se précise ? À en croire les dernières tendances, l'ancien entraîneur du PSG et du LOSC serait désormais l'option la plus probable pour venir succéder à Marcelino sur le banc du club phocéen dans les prochains jours, et ainsi mettre un terme à l'intérim de Jacques Abardonado. Toutefois, Galtier peut d'ores et déjà s'attendre à un accueil houleux de la part du public marseillais, lui qui dirigeait le PSG la saison passée.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« Avant le tapis rouge, ce sera les cailloux »

Interrogé dans l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué les tensions que pourrait provoquer une nomination de Galtier à l'OM : « Il n’y a pas si longtemps au PSG, il est allé au Vélodrome et s’est embrouillé avec une partie du public, il a entraîné le PSG alors que c’est un vrai Marseillais et que le rêve de sa vie, c’est, ou c’était je ne sais plus, d’entraîner l’OM. Voilà pourquoi il se pourrait que les supporters ne soit pas tout de suite très contents. Avant le tapis rouge, ce sera les cailloux. (…) Attention, il a passé une très sale année. Il faut qu’il s’en remette ».

Longoria perdu dans le projet ?