L'OM cherche un nouvel entraîneur, ça part dans tous les sens

Thibault Morlain

Marcelino ayant fait le choix de partir, c'est Jacques Abardonado qui assure l'intérim sur le banc de l'OM actuellement. Un intérim qui ne durera pas éternellement et un nouvel entraîneur va donc prochainement débarquer sur la Canebière. La question est de savoir qui sera l'heureux élu. Ces dernières heures, ça s'est emballé à propos du prochain entraîneur de l'OM. C'est notamment parti dans tous les sens en ce qui concerne Jaime Pacheco.

Alors que la saison vient à peine de démarrer, l'OM a déjà connu deux entraîneurs. Le club phocéen avait démarré avec Marcelino, mais suite au départ de ce dernier, Jacques Abardonado assure actuellement l'intérim. Mais voilà que prochainement, l'OM devrait connaitre un 3ème entraîneur puisque Pablo Longoria travaille sur le dossier du remplaçant de Marcelino. Qui viendra alors reprendre les commandes de l'OM ? Ces dernières heures, ça a beaucoup parlé du profil de Jaime Pacheco.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Le bonheur de l'OM en Egypte ?

Tout est parti d'une information venue du Portugal. En effet, O Jogo avait révélé que le profil de Jaime Pacheco, actuel entraîneur du Pyramids FC en Egypte, avait été proposé à l'OM dans le cadre de la succession de Marcelino. Dans la foulée, But Football Club avait confirmé cette piste menant au Portugais, expliquant alors que Pacheco faisait bel et bien partie des petits papiers de l'OM, que des contacts avaient déjà débuté et qu'une offre avait été formulée.

Pacheco annonce son départ, l'OM dément