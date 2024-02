L’OM a raté un transfert à 20M€, il dévoile les coulisses

Hugo Chirossel

L’OM aurait pu réaliser une belle opération avec Maxime Lopez. Aujourd’hui à la Fiorentina, le milieu de terrain âgé de 26 ans a quitté Marseille en octobre 2020, mais il aurait pu partir plus tôt, en janvier. Dans un entretien accordé au média Carré , le joueur formé à l’OM a indiqué que le FC Séville était prêt à mettre 20M€ pour boucler son transfert.

«Le club est prêt à faire une offre de 20M€»

« En janvier d’avant, je suis proche de signer à Séville. Le club est prêt à faire une offre de 20M€, mais (Andoni) Zubizarreta me bloque. En janvier, je marque, je suis bon, je suis un des meilleurs de l’équipe, donc il dit : “il est invendable”. D’ailleurs lui part six mois après. Si, j’étais dégoûté. Il me bloque en janvier, mais en mars on parle encore avec Séville. Ils me voulaient quand même pour l’été. Sauf que pas de chance, en mars ils se font tous virer à Séville. Nouvelle direction avec Monchi qui arrive, il ne veut plus me payer cher, parce qu’ils étaient prêts à mettre 20M€ quand même », a confié Maxime Lopez. Il quittera finalement l’OM quelques mois plus tard pour aller à Sassuolo, mais avant cela, il a prolongé son contrat afin de ne pas partir libre.

«Pour moi c’était impensable de partir de l’OM»