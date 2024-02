Un mercato sans transfert, il prédit une catastrophe à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'arrivée de Pablo Longoria, le marché des transferts est généralement très actif à l'OM. Le dirigeant espagnol multiplie les recrues, mais envoie aussi un message négatif aux joueurs qui ne restent jamais très longtemps à Marseille. A tel point que selon Vikash Dhorasoo, plus personne ne voudra signer à l'OM dans les mois à venir. D'autant que les résultats de l'OM ne sont pas plus attrayants.

Alors que l'OM est très actif sur le mercato depuis quelques années, Pablo Longoria a pris l'habitude de régulièrement chambouler les effectifs marseillais. Mais cela ne réussit pas réellement au club phocéen comme s'en inquiète Vikash Dhorasoo.

Mercato - OM : Gattuso sur le départ ? Une réponse arrive d'Italie ! https://t.co/LnpBj12Y6u pic.twitter.com/YSkdl4AUSa — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

«Les joueurs qui arrivent, on ne les accueille pas comme il faut»

« Il y a trop de monde devant et des équipes fortes, plus fortes qu’eux. La crise qu’ils ont créée est là aussi parce qu’ils ont créé un climat où tout le monde parle dans la presse… Les joueurs qui arrivent, on ne les accueille pas comme il faut et on met en difficulté certains cadres », confie l'ancien joueur du PSG sur le plateau de L'EQUIPE de Greg , avant de poursuivre.

«Qui va vouloir jouer à l’OM prochainement ?»