Mercato : Une star du PSG raconte ses galères !

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival en provenance du FC Barcelone, pour 50M€, Ousmane Dembélé a eu des premières semaines plutôt compliquées au niveau de l’adaptation dans cette nouvelle équipe. Et l’attaquant de l’équipe de France, de retour en Ligue 1 sept ans après son départ, se livre sans détour à ce sujet.

Avec les départs de Neymar et Lionel Messi, le PSG a renouvelé une bonne partie de son secteur offensif lors du dernier mercato estival. C’est la raison pour laquelle Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé ont été recrutés par Luis Campos. Le dernier, rapatrier en Ligue 1 en provenance du FC Barcelone, a coûté pas moins de 50M€ au PSG. Et son intégration dans la capitale n’a pas été simple…

« Il fallait digérer le transfert »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Ousmane Dembélé se livre sur ses débuts hésitants après sa signature au PSG : « Il fallait digérer le transfert de Barcelone au PSG. Au début, je me suis énormément cherché, mais je n’ai jamais douté de moi et de mes capacités. Je savais que j’allais revenir très fort. Certains joueurs sont exceptionnels dès leur arrivée et d’autres ont besoin de temps. À Dortmund, j’ai explosé tout de suite et à Barcelone, ça s’est fait petit à petit. C’est un peu la même chose à Paris, avec les blessures en moins », indique l’ancien attaquant du Barça.

« La Ligue 1 a énormément changé »