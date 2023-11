L'OM a lâché une offre pour un Parisien, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à Galatasaray, Sacha Boey est revenu sur son été agité. Le défenseur français a confirmé un intérêt de l'OM. Le club phocéen avait même préparé une offre, avant que le deal ne capote. Dommage car le joueur semblait enclin à rejoindre la cité phocéenne, malgré son amour au PSG et son attachement à Paris.

Auteur d'une très bonne saison sous le maillot de Galatasaray, Sacha Boey aurait pu retourner en France. Parti du Stade Rennais en 2021, le défenseur était présent dans le viseur de l'OM cet été. En conférence de presse, le joueur est revenu en transparence sur cet intérêt.

« Marseille avait une offre »

« Les nouvelles de Marseille étaient vraies. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais Marseille avait une offre » a confié Boey, qui a, finalement, vu cette piste s'éteindre au cours du dernier mercato.

Fan du PSG et prêt à jouer pour l'OM