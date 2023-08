Les confidences du RC Lens sur son transfert record

Thibault Morlain

Cet été, le RC Lens a bouclé le plus gros transfert de son histoire. Acheté pour 35M€ à Montpellier, Elye Wahi est devenu le joueur le plus cher des Sang et Or. Un investissement nécessaire puisqu’il fallait remplacer Loïs Openda, parti à Leipzig. Wahi a donc rejoint Lens, et au sein de la direction lensoise, on ne boude pas son plaisir d’accueillir un tel joueur.

Au sortir d’une excellente saison avec Montpellier durant laquelle il a fait trembler les files à plusieurs reprises, Elye Wahi était très courtisé sur ce marché des transferts. Ayant notamment des touches en Angleterre, le Français a finalement fait le choix de continuer sa carrière en France. A 20 ans, Wahi a alors quitté Montpellier pour rejoindre le RC Lens, qui cherchait un successeur à Loïs Openda. Un transfert record pour les Sang et Or, deuxièmes de Ligue 1 la saison dernière, qui ont déboursé 35M€ pour recruter leur nouveau numéro 9, qui a d’ailleurs disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs ce dimanche face au PSG.

Le RC Lens lâche une annonce sur le mercato https://t.co/9RzITfZmEA pic.twitter.com/MPVCub4jPc — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

« On partait de loin »

Ce dimanche, Téléfoot a dévoilé certaines des coulisses du transfert d’Elye Wahi au RC Lens. Les caméras de l’émission de TF1 étaient notamment là au moment où l’attaquant a paraphé son contrat. Les échanges avec les dirigeants des Sang et Or ont alors été captés. Directeur sportif de Lens, Grégory Thil a lui confié à Wahi : « On y croyait difficilement Elye. On partait de loin, mais on est très heureux que tu aies choisi le projet de Lens ».

« Tu as toute notre confiance »