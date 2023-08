Un transfert à 80M€ en approche au PSG

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato estival, le PSG veut encore recruter. Le club de la capitale cherche à se renforcer en attaque, et le nom de Randal Kolo Muani revient avec insistance. Le Français fait figure de priorité, et tout pourrait se décanter dans les prochains jours. Paris serait confiant sur ce dossier, et un accord avec Francfort pourrait être trouvé ce mardi. L'ancien Nantais lui est déjà partant pour le challenge parisien.

Face au RC Lens, le PSG a retrouvé une certaine efficacité offensive. Les partenaires de Manuel Ugarte ont inscrit trois buts face au Sang et Or. Kylian Mbappé y est allé de son doublé, alors que Marco Asensio a lui inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, en match officiel. Avant l'opposition face au Lensois, Paris n'avait marqué qu'à une seule reprise en deux journées, par l'intermédiaire de Mbappé, face à Toulouse, sur penalty.

Gonçalo Ramos était absent face à Lens

À l'avenir, l'attaque du PSG devrait toutefois être différente de celle alignée face à Lens. Marco Asensio a en effet remplacé Gonçalo Ramos, forfait pour ce match, et le Portugais est le favori pour occuper la pointe de l'attaque parisienne. Toutefois, l'ancien buteur du Benfica Lisbonne pourrait être concurrencé par une possible future recrue du club de la capitale.

PSG : En direct, il annonce le verdict pour Mbappé https://t.co/x8lnqxOEc1 pic.twitter.com/Vl5YYCqTF9 — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

Le PSG est confiant pour Kolo Muani

Avant que le mercato ne ferme ses portes, le PSG aimerait encore réaliser un gros coup. Le club de la capitale vise l'attaquant de Francfort, Randal Kolo Muani. Le Français serait même déjà d'accord avec le champion de France. Il reste à en faire de même avec la formation de Bundesliga. D'après les informations du journaliste Saber Desfarges, Paris serait confiant pour finaliser l'opération ce mardi. Le PSG espère signer l'ancien Nantais pour un peu moins de 80M€, bonus compris. Réponse dans les prochains jours...