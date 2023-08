Il quitte l’OM et annonce déjà son retour !

Arnaud De Kanel

Invité à quitter l'OM cet été, Dimitri Payet s'était présenté face à la presse hexagonale au côté de Pablo Longoria pour annoncer son départ. Pour autant, son histoire avec son club de cœur n'est peut-être pas terminée comme il l'a reccement confié lors de sa présentation avec son nouveau club, Vasco de Gama.

Dimitri Payet n'est plus un joueur de l'OM. Après de longues discussions avec sa direction, le Réunionnais a accepté de quitter le club phocéen malgré sa volonté de rester. « Ce n'est pas un moment facile. On a convoqué cette conférence de presse pour annoncer qu'on a décidé de ne pas continuer l'aventure avec Dimitri Payet. Ça a été beaucoup de semaines de discussions. On a décidé de séparer nos chemins. Dimitri, tu es une part très importante de ce club, tu as inspiré de nombreux supporters. On a partagé de bons moments, mais même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club. Si je dois te définir en deux mots, je dirai génie et talent », confiait Pablo Longoria en conférence de presse lors de l'annonce du départ de Payet. Mais le nouveau joueur de Vasco de Gama compte revenir !

«On a discuté de l'après-carrière»

Dimitri Payet a convenu de plusieurs choses pour accepter de quitter l'OM. Tout d'abord, Pablo Longoria a accepté qu'il fasse son jubilé au Vélodrome. « On a discuté avec le président d'un jubilé au Vélodrome avec les gens qui ont compté pour moi », reconnaissait l'ancien joueur de l'OM en conférence de presse. Il a également été question de sa reconversion au sein du club phocéen. « Ça va être une parenthèse d'un, deux, trois ans. Mais on a discuté de l'après-carrière et le fait d'intégrer le club dès la fin de ma carrière », avouait Payet. Et à peine arrivé au Brésil, il a réaffirmé son souhait de revenir à l'OM.

« L’OM et moi, je suis sûr qu’on se retrouvera plus tard »