Le RC Lens lâche une annonce sur le mercato

Jean de Teyssière

Le RC Lens a vécu une partie compliquée samedi soir, au Parc des Princes (1-3), alors que dans l'ensemble, les hommes de Franck Haise n'ont pas à rougir de leur prestation. Le dernier geste a fait défaut et voilà que Lens a encaissé son septième but cette saison, quatre de plus que la saison dernière après trois matchs. De quoi encore accélérer sur le mercato ? Pas pour Haise.

Très proche de terminer champion de France la saison dernière, le RC Lens ayant terminé deuxième, à un seul point du PSG, attend de savoir à quelle sauce ils vont être mangés en Ligue des Champions (tirage au sort le 31 août prochain). Face à leur premier gros test de la saison face au PSG (0-3), la défense nordiste a été pointée du doigt...

« Il y avait trop d'écart entre les deux équipes »

L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a le debrief du match de son équipe en conférence de presse, relayé par L'Équipe : « On a plutôt été cohérents dans ce qu'on voulait faire lors de la première période, avec la volonté de chercher Paris pour l'empêcher de sortir. On ne pouvait pas avoir beaucoup de profondeur, il fallait donc récupérer le ballon assez haut, ce qu'on a réussi à faire régulièrement sans se créer trop d'occasions. Après, il y a ce but qui est venu et, en seconde période, on s'est un peu ouvert par rapport au fait d'être mené. Mais ç'a été trop vite pour vous. Même si on n'a pas abdiqué, on a essayé, mais il y avait trop d'écart entre les deux équipes. »

EXCLU @le10sport : Le PSG vient de transmettre une 4e offre pour Barcola !▶️ Après avoir proposé 25, 30 puis 35 M€, Paris monte à 40 M€▶️ Pour la première fois, l'OL donne son prix : 60 M€ !▶️ RDV Mendes/Textor ce dimanche...https://t.co/fRkiN3Konz — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 26, 2023

« Si on doit rester avec l'effectif que j'ai, j'en suis content »