L’OM lui rend un grand service au RC Lens avec ce transfert

Excellent sous le maillot du RC Lens, Jonathan Clauss était très sollicité lors du mercato estival 2022. Courtisé à travers l’Europe, l’international français s’est finalement engagé avec l’OM. Forcément, ça a été une grosse perte pour les Sang et Or, qui ont toutefois réussi à s’en remettre. Et ce départ de Clauss a d’ailleurs fait un heureux : Deiver Machado.

Aujourd’hui, le collectif du RC Lens est bien huilé. Franck Haise peut compter sur des forces à tous les postes. En tant que piston gauche, Deiver Machado fait le bonheur des Sang et Or. Pour le Colombien, tout s’est accéléré pour lui l’été dernier. Barré initialement par Przemyslaw Frankowski à gauche, Machado a profité du départ de Jonathan Clauss et du repositionnement du Polonais à droite pour récupérer un rôle de numéro 1.



« Là c’est ma chance »

Grâce à Jonathan Clauss, Deiver Machado a donc vu sa carrière décoller au RC Lens. L’OM a donc rendu service au Colombien et à ce propos, pour L’Equipe , il a confié : « Je me suis dit : "Là, c'est ma chance !" ».

