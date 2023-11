Le Real Madrid interpelle Benzema après son transfert

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour rejoindre Al Ittihad librement et gratuitement, et ce, alors que son contrat avec le club merengue s'est achevé le 30 juin 2023. Ce samedi matin, Florentino Pérez a tenu à rendre hommage à son ancien capitaine et numéro 9 après son transfert.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema était parti pour prolonger. Toutefois, le Ballon d'Or 2022 a finalement décidé de plier bagages pour rejoindre Al Ittihad librement et gratuitement lors du dernier mercato estival.

Benzema a quitté le Real Madrid pour Al Ittihad

Orphelin de Karim Benzema depuis quelques mois, Florentino Pérez a tenu à lui adresser quelques mots ce samedi matin. En effet, le président du Real Madrid a rendu hommage à son ancien capitaine et numéro 9 lors de l'Assemblée Générale des socios merengue.

«Tu as écrit une merveilleuse histoire pour notre club»